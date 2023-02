Balneari: Rampelli (Fd'I), cannibalismo finanziario su nostre spiagge? No grazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorremmo sapere dall'Unione europea - che sulla vicenda balneari fa parlare un portavoce della privo di mandato istituzionale, politico ed elettivo - quali altri Paesi europei abbiano messo a disposizione della concorrenza i loro beni e, in particolare, le loro spiagge, specialmente quelle non mediterranee. Immaginiamo che l'Ue sia altrettanto indisponibile all'attesa con gli Stati che si affacciano sull'Atlantico. Il paradosso nel quale ci troviamo è che Bruxelles forse considera le concessioni demaniali dei servizi soggetti a libera concorrenza, ma non garantisce parità di offerta né equità nei servizi che ciascuno Stato dovrebbe mettere a disposizione degli investitori. Per questo motivo siamo molto perplessi su quella che per noi appare come cannibalismo finanziario sulle nostre spiagge a vantaggio di operatori ben lontani dall'economia reale e locale". Lo dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commentando le affermazioni rilasciate "da un portavoce della Commissione" sulla proroga decisa dalla Prima Commissione del Senato della Repubblica italiana. (Rin)