Urbanistica: sostenibilità ambientale, 10 giovani progettisti per laboratorio Roma Capitale

- Scadranno il prossimo 4 marzo i termini per presentare la propria candidatura al "Laboratorio Roma050 – il futuro della metropoli mondo" rivolto alle iniziative per la diffusione di strategie di innovazione urbana e politiche di sostenibilità ambientale per Roma Capitale. Lo comunica in una nota l'assessorato capitolino all'Urbanistica. Il laboratorio, in coerenza con quanto previsto nella delibera di Giunta approvata lo scorso luglio, si pone l'obiettivo di contribuire, insieme alle altre iniziative già realizzate dall'Amministrazione, alla costruzione di un grande piano di rigenerazione urbana coerente con i bisogni dei cittadini, all'insegna della transizione ecologica e dell'inclusione sociale. Il laboratorio, coordinato dall'architetto Stefano Boeri, sarà costituito da dieci giovani progettisti under 35, con specifiche conoscenze e specializzazioni e che hanno avuto già esperienze di studi e ricerche su Roma. I partecipanti saranno selezionati tra quelli che risponderanno, entro il prossimo 4 marzo ore 16:00, all'avviso pubblicato sul sito dedicato del Comune di Roma. (Com)