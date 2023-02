Foibe: Cirielli, "indelebile memoria vittime, oggi grande amicizia con sloveni e croati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ricordo delle vittime innocenti, atrocemente torturate e uccise, e dei duecentocinquantamila esiliati istriano- giuliano dalmati, è un dovere di tutti gli italiani oggi accomunati dall'alto valore della Patria e dei diritti umani". Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. “È confortante sapere che è sempre più isolato chi minimizza e tenta di offuscare una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese: quei negazionisti che per decenni hanno provato a offendere la memoria di migliaia di vittime innocenti, la cui unica colpa è stata quella di essere italiani. Un contegno sprezzante, sovente generato dall’incapacità di leggere correttamente la Storia in nome di irragionevoli posizioni ideologiche di sinistra”, ha aggiunto il vice ministro. “L'attualità per fortuna ci mostra un forte sentimento di amicizia con gli sloveni e i croati, per nulla legati all’eredità comunista del dittatore Jugoslavo Tito, che invece rispettano la minoranza italiana e l’identità culturale di Istria e Dalmazia”, ha concluso Cirielli.(Res)