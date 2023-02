Brasile-Italia: ambasciatore alla presentazione del catalogo mostra "colori del paesaggio Napoli-Rio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, partecipa alla presentazione del catalogo della mostra "Colori del Paesaggio. Napoli-Rio nello sguardo di artisti italiani del XIX secolo" al Centro culturale Paço Imperial di Rio de Janeiro. Lo riferisce l'ambasciata in una nota. La mostra si avvia alla chiusura con oltre 60mila visitatori. Concepita dalla direttrice dell'Istituto italiano di cultura (Iic) di Rio de Janeiro, Livia Raponi, nel contesto delle celebrazioni del bicentenario della nascita dell'imperatrice Teresa di Borbone e dell'indipendenza del Brasile, è stata curata dallo storico Paolo Knauss e dalla museologa Fernanda Capobianco. L'Istituto italiano di cultura ha organizzato oggi un evento speciale, intitolato "conversazione in galleria", ove verrà presentato il catalogo bilingue dell'esposizione. (segue) (Com)