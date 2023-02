Ecuador: dopo sconfitta ai referendum, presidente Lasso procede a nuovo rimpasto di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rimpasto sarebbe in questo senso prova della volontà di Lasso di coinvolgere altre forze politiche nell'azione di governo, penalizzato dai pochi numeri di cui gode in parlamento. Lasso ha accettato anche le dimissioni di Fabian Pozo da segretario giuridico della Presidenza, passato temporaneamente a Jhossueth Almeida Villas, sin qui funzionario ministeriale, mentre alla segreteria per lo sviluppo e la gestione dei popoli e nazionalità, in sostituzione di Gretty Vargas, va Jorge Cordova Castro. Il presidente ha anche insediato quattro nuovi Governatori di provincia, l'equivalente dei nostri prefetti: Francesco Tabacchi alla provincia di Guayas, Tania Vasquez (Cotopaxi), Fernando Apolo (El Oro), Frickson Erazo (Esmeraldas). (segue) (Brb)