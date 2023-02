Ecuador: dopo sconfitta ai referendum, presidente Lasso procede a nuovo rimpasto di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla sconfitta al referendum, il governo ha dovuto anche incassare la vittoria delle opposizioni nelle elezioni per la guida di almeno due importanti città, la capitale Quito e Guayaquil, centro economico del Paese. Un rovescio che il presidente ha incassato promettendo di non rinunciare a lottare per i principi della campagna referendario - sicurezza, riforma della politica e tutela dell'ambiente -, e lanciando l'appello a un "dialogo di unità nazionale" respinto però da quasi tutti gli interlocutori. La sconfitta referendaria è stata letta infatti come una bocciatura dell'azione di governo nel Paese, che si aggiunge alla difficoltà di far passare in Aula le riforme. (segue) (Brb)