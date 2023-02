Ecuador: dopo sconfitta ai referendum, presidente Lasso procede a nuovo rimpasto di governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo e più discusso quesito era quello che avrebbe permesso di introdurre l'estradizione per le persone accusate di reati collegati al traffico di stupefacenti. La domanda, punta di lancia dell'impegno del governo contro la criminalità, ha raccolto il 48,7 per cento di "sì" contro il 51,3 per cento di "no". Nel 2022 l'Ecuador ha contato 4.550 morti violente, divenendo - con un indice di 25 omicidi per ogni 100mila abitanti - uno dei più Paesi più violenti dell'America Latina. Il quesito più reclamizzato è quello che avrebbe potuto far cadere l'articolo 79 della Costituzione, rendendo possibile l'estradizione (prima volta dopo 80 anni) "di ecuadoriani che abbiano commesso reati" di criminalità organizzata internazionale, "attraverso processi rispettosi di diritti e garanzie". Ad oggi, l'Interpol è sulle tracce di 222 ecuadoriani a seguito delle richieste fatte da 17 Stati per reati di narcotraffico, gli unici ammessi dal referendum. I detrattori della proposta ne denunciano la portata limitata, ricordando che la criminalità ha radici e conseguenze che vanno oltre lo spaccio. (segue) (Brb)