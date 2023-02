Edilizia: Cattaneo su superbonus, FI in prima linea per sbloccare crediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "si è battuta e continua a lavorare per lo sblocco dei crediti incagliati. Abbiamo presentato degli emendamenti e una mozione parlamentare, consapevoli che gli imprenditori che si sono fidati dello Stato non possono essere lasciati nel guado. Dobbiamo trovare una soluzione seria, che sblocchi i crediti fiscali senza trasformarli in debito pubblico, perché questo non possiamo permettercelo". Lo ha detto a "L'aria che tira", su La7, il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. "Alcune Regioni hanno dato una prima risposta, aprendo all'acquisizione dei crediti. Ma sappiamo che il loro cassetto fiscale è limitato e che questa non può essere la soluzione definitiva. Serve un intervento strutturale", ha concluso il parlamentare. (Rin)