Moldova: Sandu su dimissioni Gavrilita, il Paese è stato governato in modo responsabile

- Nonostante sfide senza precedenti, la Moldova è stata governata in modo responsabile. Lo ha scritto sui social la presidente della Moldova, Maia Sandu, dopo le dimissioni di Natalia Gavrilita dalla carica di primo ministro dopo un anno e mezzo di mandato. "Ho preso atto delle dimissioni del primo ministro Natalia Gavrilita. La ringrazio molto per il suo enorme sacrificio e gli sforzi per guidare il Paese in un momento di crisi. Nonostante sfide senza precedenti, il Paese è stato governato in modo responsabile, con grande cura e lavoro attento. Abbiamo stabilità, pace e sviluppo, dove altri volevano la guerra e la bancarotta. Grazie mille, Natalia!", ha scritto Sandu. "Seguendo le procedure legali, a seguito delle dimissioni del primo ministro, avrò consultazioni con i partiti parlamentari e, successivamente, nominerò un candidato alla carica di primo ministro", ha aggiunto Sandu. (Rob)