Agroalimentare: Prandini (Coldiretti), sul Psr abbiamo domande per 12 miliardi, stanziamenti attuali insufficienti

20 luglio 2021

- Lo stanziamento per il settore agricolo" non è sufficiente per far fronte alle domande arrivate per il bando Psr", per questo "chiediamo un aiuto maggiore, abbiamo un valore complessivo da oltre un miliardo, ma sono arrivate domande per 12 miliardi" ha detto Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, a margine della presentazione del report Coldiretti "Cibo e turismo, l'Italia che vince" presso il teatro Manzoni a Milano. "Il primo grande investimento per la regione Lombardia sarà sul bacino di accumulo" ha ribadito il presidente di Coldiretti, spiegando che "la piovosità non è aumentata ed è sotto gli occhi di tutti, il livello del Po rimane basso. Occorre un'attenta riflessione sugli investimenti di carattere strategico a livello regionale" ha concluso Prandini. (Rem)