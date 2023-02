Balneari: Meloni, discussioni da avviare a partire da mappatura spiagge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda dei balneari ci sono delle discussioni da avviare, a partire dalla mappatura delle nostre spiagge. Nel dibattito al Consiglio europeo non si è parlato del Mes. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. “E’ necessario difendere un mondo produttivo per noi strategico”, ha detto Meloni. “E’ uno dei dossier in cui siamo impegnati in un’interlocuzioni con la Commissione europea”, ha aggiunto. (Beb)