Ucraina: premier Smyhal, Russia ha lanciato più di 50 missili questa mattina

- Questa mattina, la Russia hanno la più di 50 missili da crociera contro il territorio ucraino. E' quanto affermato dal primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. "Nuovi tentativi di distruggere la rete elettrica ucraina e privare gli ucraini di luce, calore, acqua. Durante l'attacco di questa mattina, la Russia ha lanciato più di 50 missili da crociera, la maggior parte dei quali sono stati abbattuti dalle nostre forze di difesa aerea. Grazie per la professionalità!" ha scritto Shmyhal su Telegam. Il premier ha aggiunto che Mosca sta usando tutte le sue forze per causare il maggior danno possibile al sistema energetico dell'Ucraina. "L'attacco di oggi ha causato danni alle infrastrutture e alla generazione ad alta tensione nelle aree occidentali, centrali e orientali del Paese", ha detto ancora, precisando che gli specialisti stanno già lavorando per eliminare le conseguenze dei bombardamenti. (Kiu)