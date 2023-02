Sanremo: Meloni, mancato intervento di Zelensky non ha alienato rapporti con Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato intervento del presidente Volodymyr Zelensky a Sanremo non ha alienato i rapporti con Kiev: “Io avrei preferito che lui ci fosse”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. “Sapete quanto sia attenta alla causa ucraina. Non è mai facile fare entrare la politica in una manifestazione come Sanremo, poi c’entra sempre, però è un tema delicato”, ha detto Meloni. “Avrei preferito che ci fosse”, ha detto Meloni, secondo cui la partecipazione a Sanremo è “una questione secondaria rispetto alla politica internazionale”. (Beb)