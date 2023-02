Nepal: governo vieta importazione di rose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nepal ha vietato l’importazione di rose, a pochi giorni dalla ricorrenza di San Valentino. Il divieto è stato imposto ieri dal Centro di gestione delle quarantene delle piante e dei pesticidi, che fa capo al ministero dell’Agricoltura, e resterà in vigore fino a nuovo ordine. Il provvedimento è stato motivato col rischio di diffusione di malattie delle piante. Secondo l’Associazione della floricoltura nepalese in occasione della Festa degli innamorati la domanda di rose rosse esplode e non può essere soddisfatta dai produttori domestici: a fronte di una richiesta di 150 mila steli nella giornata del 14 febbraio, la produzione nazionale è in grado di offrirne solo 30-40 mila, mentre la principale fonte di importazione è l’India.(Inn)