- Per portare soccorsi alla popolazioni colpite dal sisma in Turchia e Siria è partita oggi alle 12 da Brindisi una nave della Marina militare italiana con a bordo un ospedale da campo, mezzi e materiali. Lo rende noto su Twitter il dipartimento della Protezione civile che aggiunge: "Si è lavorato tutta la notte a bordo della San Marco per ultimare le operazioni di carico".(Rin)