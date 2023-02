Speciale difesa: Ucraina, Crosetto, Italia sta aiutando Kiev a difendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta cooperando con l’Ucraina per aiutarla a difendersi, non abbiamo in costruzione nulla di formale e stiamo verificando se sia possibile inviare aiuti soprattutto per la popolazione civile. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso della conferenza stampa a Villa Madama del formato 2+2 Esteri e Difesa tra Italia e Regno Unito. (Res)