Speciale difesa: Ucraina, Zelensky a Bruxelles incontra Michel, focus su sostegno europeo

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il capo dello Stato ucraino, Volodymyr Zelensky, hanno avuto un incontro a margine della riunione del Consiglio europeo a Bruxelles. Secondo una nota dell’istituzione europea, i due interlocutori hanno discusso degli ultimi sviluppi in Ucraina, anche sul campo di battaglia, e di tutti gli aspetti del sostegno dell'Ue mentre il Paese “continua a contrastare la brutale guerra di aggressione della Russia che dura da quasi un anno”. Il presidente Michel ha espresso “il fermo impegno dell'Ue a restare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario” e a sostenere il Paese nella difesa della sua sovranità e integrità territoriale all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Ha inoltre sottolineato l'impegno dell'Ue a ritenere responsabile “la Russia e tutti i responsabili di crimini di guerra, crimini di aggressione e altri crimini più gravi”. Il presidente Zelensky ha espresso gratitudine per il sostegno militare dell'Ue all'Ucraina, che è ammontato a circa 12 miliardi di euro. Ha illustrato le continue esigenze dell'Ucraina in questo campo, tra cui artiglieria e munizioni a lungo raggio, sistemi di difesa aerea, missili, aerei da combattimento e carri armati. (Beb)