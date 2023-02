Speciale difesa: Australia, Difesa valuta rimozione videocamere di sicurezza cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell’Australia sta effettuando una valutazione di tutta la tecnologia di sorveglianza in uso e potrebbe rimuovere le videocamere di produzione cinese dagli edifici governativi. Lo ha dichiarato il titolare del dicastero, Richard Marles, in un’intervista all’emittente radiotelevisiva “Abc”. L’esponente del governo ha ammesso che c’è una questione di sicurezza riguardante alcune videocamere e che “laddove quelle particolari videocamere saranno trovate, saranno rimosse”. Il riferimento è alle videocamere prodotte dalle aziende cinesi Hikvision e Dahua, presenti in oltre 900 unità in uffici governativi australiani e sui cui grava il sospetto che possano raccogliere e trasmettere dati al governo cinese. (Res)