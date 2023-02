Speciale difesa: Ucraina, segretario Consiglio sicurezza, possiamo colpire obiettivi in Russia con nostre armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha tutto il diritto di distruggere con armi di propria produzione obiettivi sul territorio russo che presentano una minaccia per la sicurezza del Paese. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina, Oleksij Danilov, intervistato dall'agenzia di stampa azerbaigiana "Report". "Farò un semplice esempio. La città di Kharkiv viene periodicamente bombardata dal territorio della Federazione Russa con missili S-300. Abbiamo il diritto di distruggere questi sistemi che si trovano sul territorio della Russia? Sì, ce l'abbiamo. Lo faremo non con l'aiuto delle armi fornite dall'Occidente, ma con le armi disponibili nel nostro arsenale", ha affermato Danilov. L'esponente del governo ucraino ha ribadito che i militari del Paese non usano armi occidentali per colpire il territorio della Federazione Russa. Allo stesso tempo, l'Ucraina "ha missili, sistemi e droni che possono svolgere queste funzioni". (Kiu)