Speciale difesa: Bulgaria, ministro Difesa denuncia “enormi ritardi” nella base aerea di Graf Ignatievo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Bulgaria sta lavorando per superare “gli enormi ritardi” nell’aggiornamento della base aerea di Graf Ignatievo, al fine di renderla compatibile con la batteria di caccia F-16 Block 70 che Sofia riceverà dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato il capo del dicastero, Dimitar Stoyanov, a margine dell’ispezione condotta nella base della Bulgaria meridionale. È stato accumulato un ritardo di oltre tre anni “che non può essere recuperato in tre o sei mesi, ma stiamo facendo ogni sforzo per abbreviare queste scadenze”, ha detto Stoyanov, precisando che la base punta ad ottenere i necessari permessi entro il 2024. Il ministro ha spiegato che i primi due caccia F-16 sono attesi in Bulgaria all'inizio del 2025 e che Sofia rischia di pagare un sovrapprezzo se le necessarie infrastrutture non saranno costruite e certificate nei tempi previsti. (Seb)