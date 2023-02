Speciale difesa: Regno Unito, ministro Difesa esclude trasferimento immediato di aerei caccia a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà alcun trasferimento immediato di aerei caccia dal Regno Unito all'Ucraina. Lo ha affermato il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ripreso dall'emittente britannica "Bbc". Il ministro ha spiegato che la fornitura di aerei da utilizzare nel conflitto con la Russia richiederebbe potenzialmente mesi, e che invece il Regno Unito si è concentrato sull'utilizzo di una copertura aerea alternativa per l'Ucraina. Wallace, che comunque non ha escluso completamente l'invio di caccia in Ucraina, ha affermato che è "più realistico e più produttivo" prevedere che il Regno Unito fornisca all'Ucraina aerei a lungo termine per garantire la sua sicurezza dopo la fine della guerra con la Russia. (Rel)