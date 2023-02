Foibe: Celli, nessun atto di violenza può fermare il confronto democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza non può e non deve fermare il sano confronto democratico. Quanto avvenuto nell'aula consiliare del Municipio X nel corso di un'iniziativa dell'Anpi legata al Giorno del Ricordo è qualcosa di grave e allarmante. Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Tutti noi siamo chiamati a condannare e a tenere distante qualsiasi manifestazione di prepotenza e di aggressione orientata a scalfire i principi fondamentali di un Paese civile. Lo dobbiamo fare non sottovalutando i segnali che registriamo e continuando ad impegnarci per custodire i valori della democrazia e del dialogo. A partire anche dal fare memoria delle Foibe e della Shoah, autentici orrori dello scorso secolo. Per non dimenticare e costruire una comunità di pace e rispetto", conclude Celli.(Com)