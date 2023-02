Nepal: Partito comunista maoista valuta cambiamento nome e simbolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito comunista del Nepal - Centro maoista (Cpn-Cm) potrebbe cambiare nome e simbolo, la falce e il martello. Una proposta di modifica sarà discussa entro due mesi. Lo riferisce il quotidiano nepalese “The Himalayan Times”. L’ipotesi è stata formulata dal dipartimento organizzativo del partito, che si è consultato col presidente Pushpa Kamal Dahal, primo ministro in carica. Secondo il segretario Dor Prasad Upadhyay, l’idea nasce dalla necessità di promuovere una più ampia unità di sinistra. Tuttavia, il cambiamento avverrà solo con un larghissimo consenso, per non provocare spaccature nel partito. (segue) (Inn)