Migranti: Meloni, redistribuzione non è priorità, non è efficace per l’Italia

- La redistribuzione dei migranti non è una priorità per il governo italiano: è uno specchietto le allodole.“Ogni forma di redistribuzione si concentra su coloro che hanno una forma di copertura da parte del diritto internazionale: dei migranti che sbarcano in Italia parliamo più o meno del 25 per cento. Concentrarsi sulla ridistribuzione rispetto alla dimensione esterna ha un’efficacia limitata. Inoltre gli accordi sinora non hanno funzionato”, ha aggiunto Meloni. “Ho sempre ritenuto che il tema della ridistribuzione avrebbe trovato una minore disponibilità dagli altri Paesi piuttosto che dire aiutiamoci tutti a gestire il flusso in maniera seria”, ha detto Meloni, ricordando che l’Italia “non è l’unica nazione” a dover difendere dei confini esterni dell’Ue. (Beb)