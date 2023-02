Paesi Bassi: ministro Energia, non siamo più dipendenti da Russia per importazione combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi non dipendono più dalle forniture russe di combustibili fossili per la produzione di energia. Lo ha annunciato il ministro per il Clima e l'Energia olandese, Rob Jetten, specificando che sono terminate le importazioni di petrolio o carbone dalla Russia. "Poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ci siamo prefissati l'obiettivo di non riempire più le cassa di guerra russe limitando al massimo le importazioni e il più rapidamente possibile", ha affermato Jetten. "Abbiamo lavorato duramente per tutto questo tempo per trovare alternative, per risparmiare energia, per accelerare la sostenibilità e per smorzare l'aumento dei prezzi dell'energia, ove possibile", ha spiegato il ministro. I Paesi Bassi hanno dimezzato la percentuale di Gnl che ricevono dalla Russia, passando dal 30 per cento del 2021 al 15 per cento attuale, principalmente diversificando le fonti. I Paesi Bassi continueranno a ridurre questa quota lavorando anche per soddisfare il fabbisogno di gas nazionale, ha affermato Jetten. "Ad esempio, facilitando maggiori importazioni di Gnl da regioni più diverse e stabili, riempiendo correttamente i depositi di gas, organizzando acquisti congiunti di gas in Europa e risparmiando energia", ha aggiunto. (Beb)