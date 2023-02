Veneto: assessore Protezione Civile, stanziati 550 mila euro in favore della provincia di Treviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione Civile del Veneto "è un modello estremamente efficiente, che unisce le capacità dei volontari con una dotazione tecnica di prim'ordine. È necessario lavorare per farsi trovare pronti di fronte alle possibili calamità". Queste le parole di Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione Civile che ha annunciato lo stanziamento di 550 mila euro per il territorio della provincia di Treviso. I fondi verranno impiegati per la realizzazione o per la sistemazione di sedi, per l'aggiornamento dei Piani comunali e per l'acquisto di attrezzature. (Rev)