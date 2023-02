Sardegna: 14mila imprese isolane hanno investito in tecnologie green e sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è una Sardegna che vuole, e può, essere protagonista nella transizione verde - afferma Fabio Mereu, vicepresidente di Confartigianato Imprese Sardegna e delegato per l’Innovazione Tecnologica – questa è un’opportunità per rafforzare l’economia sarda e la società, e coinvolge già oggi 2 imprese manifatturiere su 5”. “Accelerare sulle rinnovabili e sull’efficienza energetica - continua il vicepresidente – significa sostituire i combustibili fossili, contrastare la crisi climatica, e cogliere l’accelerazione in atto verso un’economia più a misura d’uomo che punta sulla sostenibilità, sull’innovazione, sulle comunità e sui territori”. “La transizione verde – prosegue - oltreché necessaria per affrontare la crisi climatica, riduce i profili di rischio per le imprese e per tutta la società, stimola l’innovazione e l’imprenditorialità, rende più competitive le filiere produttive”. (segue) (Rsc)