Sardegna: 14mila imprese isolane hanno investito in tecnologie green e sostenibilità (3)

- I dati sulla Sardegna, confermano la crescita di questi investimenti: nel 2021, infatti, è cresciuta la quota di imprese eco-investitrici, che hanno rilanciato il processo di transizione verde dell’Isola. Si è passati, infatti, da una quota del 21,4 per cento del 2020, anno in cui gli investimenti green avevano comunque tenuto, ad una del 24,3 per cento nel 2021. “Da anni il mondo produttivo isolano dimostra un’attenzione specifica ai temi della sostenibilità ambientale – aggiunge Mereu - e oggi, anche in ragione dell’emergenza energetica, guarda con interesse alle potenzialità delle rinnovabili. Ma, purtroppo, i tempi autorizzativi stanno rallentando l’installazione di impianti per la produzione di questo tipo di energia”. “Mettere in moto e rafforzare la transizione ecologica è ormai indispensabile – continua Serra – le imprese artigiane, che hanno nel dna la resilienza e la capacità di essere anticipatrici, lo hanno fatto anche nei mesi dell’emergenza sanitaria, attivando trasformazioni. E facendo di necessità virtù. Nel Pnrr ci sono le risorse per continuare su questa strada e su quella della rivoluzione green”. (segue) (Rsc)