Bulgaria: opposizione contesta Radev per parole su nucleare russo, no a "capitolazionismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza Bulgaria Democratica contesta fermamente le dichiarazioni rilasciate dal presidente Rumen Radev, che è stato invitato a servire gli interessi nazionali e a non assecondare “una qualche forma di capitolazione” alla Russia. È quanto si legge in una nota pubblicata oggi dal partito d’opposizione a Sofia, diramata dopo che il capo di Stato bulgaro si è detto pronto a imporre un veto sulle eventuali sanzioni che l’Unione europea potrebbe adottare sul nucleare russo. Garantire all’Ucraina il diritto all’autodifesa è una precondizione necessaria a raggiungere una pace duratura in Europa e per ripristinare il diritto internazionale, afferma Bulgaria Democratica, secondo cui Radev ha “sollevato per l’ennesima volta dubbi sugli interessi strategici nazionali”. “Con la sua retorica, Radev tenta di giustificare una soluzione pacifica senza avere il coraggio di nominarla direttamente, ed è chiaro che l'unica altra soluzione possibile è una qualche forma di capitolazione all’aggressione russa”, recita la nota. (segue) (Seb)