Bulgaria: opposizione contesta Radev per parole su nucleare russo, no a "capitolazionismo" (2)

- Durante un incontro con la stampa tenuto ieri a Bruxelles prima dell’inizio dei lavori del Consiglio europeo straordinario, Radev ha chiarito che la Bulgaria non può accettare sanzioni europee contro la Russia nel campo del nucleare, perché influirebbero direttamente sul settore energetico nazionale di Sofia. “Pertanto, se si arriva a questo, il nostro Paese imporrà un veto”, ha detto Radev. Il capo dello Stato ha poi osservato che la Bulgaria continuerà a sostenere l'Ucraina e ad accogliere i rifugiati, “ma è tempo di prendere misure per porre fine al conflitto”. "Il governo ha rispettato la decisione dell'Assemblea nazionale di inviare armamenti attingendo dalle riserve dell'esercito bulgaro. Spero che il governo dimostri buon senso e che ciò non sia consentito in futuro”, ha infine osservato il presidente. (Seb)