- Fratelli d'Italia ha organizzato per oggi alle 18 una fiaccolata in onore dei martiri delle Foibe. L'evento di commemorazione si svolgerà al 'Giardino vittime delle Foibe' di via Sansovino alla presenza del sottosegretario Augusta Montaruli e dell'assessore all'Emigrazione del Piemonte Maurizio Marrone. (Rpi)