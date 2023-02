Foibe: Mocci (Lega), pagina oscura della nostra storia da non dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Foibe "sono una pagina oscura della nostra storia". Lo ha detto il consigliere della Lega nel Municipio Roma XV, Giuseppe Mocci, a margine della celebrazione che si è svolta presso i giardini di via De Viti De Marco, in Corso Francia a Roma. Lo comunica Mocci in una nota. "Nel giorno delricordo, commemorare coloro che hanno perso la vita nelle grotte carsiche e chi ha dovuto lasciare tutto, in un esodo prodotto dalla furia titina, è doveroso - ha spiegato -. Le iniziative organizzate in questi anni dal Municipio XV con il coinvolgimento delle scuole del territorio rappresentano un segnale importante contro ogni forma di cieca negazione di quanto accaduto. Per questo, anche quest’anno abbiamo voluto ricordare le vittime deimassacri e dell'esodo giuliano dalmata, organizzando una cerimonia commemorativa nello stesso luogo dove lo scorso è stata scoperta una targa in memoria delle vittime - ha aggiunto -. Non dimenticando certi orrori, è l’unica arma che abbiamo per scongiurare che tutto ciò accada di nuovo". (Com)