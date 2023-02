Sardegna: 14mila imprese isolane hanno investito in tecnologie green e sostenibilità - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Quasi 14mila imprese sarde, tra il 2017 e 2021, hanno investito in prodotti, sistemi e tecnologie green. "Con questi numeri la Sardegna si classifica al 12esimo posto in Italia nella graduatoria regionale per numero assoluto di aziende che, per la loro crescita, hanno puntato sulla sostenibilità e rispetto ambientale", afferma Fabio Mereu, vicepresidente di Confartigianato Imprese Sardegna e delegato per l’Innovazione Tecnologica. (Rsc)