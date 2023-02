Tunisia: approvato decreto per istituzione Agenzia nazionale per i medicinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri della Tunisia ha approvato ieri una bozza di decreto per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i medicinali. Lo ha riferito il ministero della Salute in un comunicato stampa. "L'Agenzia è una grande risorsa per il settore sanitario in Tunisia. Questo progetto è tra le priorità della strategia nazionale per i medicinali", ha aggiunto il dicastero. L'Agenzia consentirà di accorpare il lavoro di tutte le parti coinvolte nel settore farmaceutico e contribuirà a facilitare il lavoro degli investitori in questo campo, ha spiegato ancora il ministero. Il nuovo ente contribuirà inoltre allo sviluppo della cooperazione internazionale nel settore farmaceutico e rafforzerà la classificazione della Tunisia presso gli organismi internazionali competenti. (Tut)