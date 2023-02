Migranti: Tinagli (Pd), muri non servono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fortezza europea non serve a nulla, costruire muri non è mai la soluzione. Non c’è scritto nulla che possa far pensare che la commissione europea andrà a costruire dei muri, qualcuno si illuderà ma mi pare difficile che arrivi un via libera all’idea del fortino tra Stati membri. L'Europa si deve dotare di strumenti migliori per la gestione ed il controllo flussi, questo è certo, ma non sarà mai una recinzione più alta a fermare le migrazioni dei popoli". Lo ha detto a Rainews24 la vicesegretaria del Pd e presidente della commissione Econ a Bruxelles, Irene Tinagli. (Rin)