Montenegro: fonti stampa, Parlamento oggi esamina legge su confisca utili per attività criminose

- I deputati del Parlamento montenegrino dovrebbero oggi, in una seduta straordinaria, esaminare la proposta di legge sugli emendamenti alla legge che riguarda la confisca degli utili derivanti da attività criminose. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Il Comitato legislativo del Montenegro ha stabilito ieri che la proposta di legge sugli emendamenti alla legge che riguarda la confisca degli utili derivanti da attività criminose è conforme alla Costituzione e all'ordinamento giuridico del Paese. Alla seduta ha partecipato anche il ministro della Giustizia montenegrino, Marko Kovac, il quale ha affermato che non vi sono motivi giuridici formali per cui il Parlamento non si pronunci su questa legge. "Il governo ha stabilito degli emendamenti in modo che invece di un semplice atto d'accusa confermato dalla Procura speciale dello Stato (Sdt) sia necessario un ordine sulla conduzione di un'indagine per avviare la procedura atta alla confisca definitiva dei beni patrimoniali. Le altre modifiche sono di di natura tecnica", ha detto Kovac. (segue) (Seb)