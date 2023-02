© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 10 febbraio ricorda una delle pagine più oscure della nostra storia, le vittime innocenti delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Oggi più che mai un monito per il presente: il dialogo tra popoli è e sarà sempre la chiave per costruire un futuro di pace". Così in un tweet il presidente dei deputati di Forza Italia Alessandro Cattaneo. (Rin)