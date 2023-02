Imprese: Iberdrola e Nissan siglano accordo di partnership su modelli elettrici in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola e Nissan hanno siglato un accordo di partnership in Italia grazie al quale ai clienti che acquisteranno i modelli Leaf, Ariya o Townstar verrà offerto il pacchetto di mobilità elettrica Smart Mobility di Iberdrola, che comprende una stazione di ricarica elettrica Wallbox Pulsar Plus e l'installazione della stessa. "I clienti che acquistano un'auto elettrica Nissan e aggiungono al loro acquisto il pacchetto Smart Mobility potranno accedere a un'ampia gamma di vantaggi offerti da Iberdrola, che vanno dagli sconti in bolletta agli sconti una tantum sui prodotti Smart Solutions", ha dichiarato la società energetica in un comunicato. Il presidente e amministratore delegato di Nissan in Italia, Marco Toro, ha evidenziato che la partnership consentirà ai clienti di accedere a un'esperienza di acquisto "più ampia e conveniente", combinando soluzioni di mobilità elettrica con vantaggi economici nella fornitura di energia e servizi correlati.(Spm)