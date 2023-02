© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, 10 febbraio, ci uniamo nel ricordo delle vittime innocenti delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Non possiamo e non vogliamo dimenticare per garantire che tali tragedie non si ripetano mai più". Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. (Frt)