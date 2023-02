© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non è a conoscenza di un presunto piano del Cremlino di prendere il potere in Moldova, di cui ha parlato ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Consiglio europeo a Bruxelles. E' quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di una conferenza stampa. "È necessario rivolgersi a Zelensky, non sappiamo di cosa si tratta", ha detto Peskov.(Rum)