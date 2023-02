G20: India, alleanza Empower si riunisce ad Agra per discutere di donne e competenze digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 Empower, l’Alleanza per l’emancipazione e l’avanzamento della rappresentanza economica delle donne, si riunirà domani e dopodomani (11-12 febbraio) ad Agra, nell’Uttar Pradesh, in India, presidente di turno del Gruppo. La riunione sarà incentrata sul ruolo delle competenze digitali e, più in generale, sulle competenze del futuro. Per l’occasione sarà allestita una mostra dedicata alla micro imprenditoria femminile. Lo riferisce un comunicato del ministero indiano per lo Sviluppo delle donne e dell’infanzia. L’alleanza internazionale che riunisce i rappresentanti del settore privato e le controparti governative con l’obiettivo di promuovere la leadership femminile si riunirà successivamente a Trivandrum (Thiruvananthapuram), nello Stato del Kerala, ad aprile, e a Bhopal, nel Madhya Pradesh, a giugno. (segue) (Inn)