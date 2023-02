Lombardia 2023: gli appelli al voto dei quattro candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è tenuto il secondo e ultimo confronto tra i quattro candidati alle elezioni regionali ospitato negli studi della Tgr Lombardia in corso Sempione a Milano. Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti e Mara Ghidorzi, hanno risposto alle domande del giornalista Rai Andrea Silla, di Chiara Baldi del Corriere della Sera e Fabio Massa di Affari Italiani. Il dibattito, che andrà in onda su Raitre alle 18:15, si è concluso con l'appello al voto dei 4 candidati. "Io lavoro da quando ho 20 anni, quindi so che cosa significa lavorare con sacrificio, con determinazione, anche nei momenti difficili. So di aver risolto tante situazioni critiche in tutta la mia vita di lavoro". Lo ha detto Letizia Moratti candidata presidente alla Regione Lombardia con una lista civica sostenuta dal Terzo polo. "Mi rivolgo a chi è deluso come me da una cattiva politica - ha proseguito - da una politica che non ha visione, da una politica che non è capace di intercettare i problemi e i suggerimenti delle tante persone che hanno voglia di partecipare". "Mi rivolgo a chi vuole un reale cambiamento e a queste persone dico: io voglio mettermi a disposizione alla mia Regione per ridare fiducia e ridare sanità", ha concluso. "Voglio ribadire l'invito ai cittadini lombardi di andare a votare, perché il tentativo che fa la sinistra di mettere un po' sotto silenzio queste elezioni va nella direzione di sperare che qualcuno si dimentichi di questa importante scadenza". Lo ha detto il candidato presidente alla Regione Lombardia per il centrodestra Attilio Fontana. "Si confrontano ha proseguito - due modi di progettare il futuro: da una parte c'è il sistema del centrodestra che in questi 28 anni di governo ha saputo sempre portare la Regione Lombardia a emergere in tante classifiche e dall'altra parte c'è, invece, una proposta della sinistra che va nella direzione di non volere realizzare infrastrutture e i grandi eventi e che va nella direzione di aumentare le tasse, cosa che il centrodestra in questi cinque anni non ha mai fatto". (segue) (Rem)