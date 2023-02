Lombardia 2023: gli appelli al voto dei quattro candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io mi auguro che partecipi davvero tante gente alle elezioni. Dopo 28 anni voglio portare il cambiamento, perché voglio una sanità più giusta, una Regione più ambiziosa e politiche ambientali finalmente realizzate e infrastrutture concretamente fatte e non solo annunciate". Lo ha detto il candidato presidente alla Regione Lombardia per il centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino. "Abbiamo una bella squadra - ha proseguito - La sfida, evidentemente, è tra noi e la destra di Fontana, non c'è il doppio turno, c'è il turno unico. Mi rivolgo direttamente agli elettori del Terzo polo: io sono convinto che chi ha votato Terzo polo e lo rivoterebbe, alla fine voterà me per avere la possibilità di cambiare concretamente". "Noi siamo l'unica vera forza politica che si pone in netta discontinuità e rottura con questo modello di sviluppo, siamo la vera forza alternativa, non la forza d'alternanza". Lo ha detto Mara Ghidorzi candidata presidente alla Regione Lombardia di Unione popolare. "Noi - ha proseguito - ci poniamo fuori da questo modello un po' consociativo che c'è fra centrosinistra e centrodestra che, al di là delle sfumature di linguaggio, condividono le stesse scelte in termini di grandi opere, di privatizzazione dei servizi e anche di gestione del nostro territorio, che è una continua cementificazione. Servono scelte radicali anche dal punto di vista ambientale". (Rem)