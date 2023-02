Autostrade: A1 Milano-Napoli, chiuso per lavori svincolo esterno di entrata Fiano Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Diramazione Roma nord D18, per consentire attività per la realizzazione di sistemi di drenaggio, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Fiano Romano, per chi proviene dalla rotatoria via Variante Tiberina, sia verso Roma sia in direzione della A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di giovedì 16 febbraio, in modalità continuativa. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Roma, percorrere la SP15a via Tiberina in direzione di Roma ed entrare sulla Diramazione Roma nord dalla stazione di Castelnuovo di Porto; verso la A1 Milano-Napoli, seguire le indicazioni per Rieti/Passo Corese, immettersi sulla SS4, verso Roma, per poi proseguire in direzione della A1 Milano-Napoli. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)