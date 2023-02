Russia-Francia: Cremlino, Putin ha problemi più urgenti di ritiro Legione d'onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un possibile ritiro della Legione d'onore al presidente russo Vladimir Putin non sarà per lui un problema, perché ha questioni più urgenti nell'agenda. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando ad una conferenza stampa. Le parole di Peskov giungono a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che non ha escluso il ritiro del riconoscimento all'omologo russo. "Il dialogo dei due presidenti, infatti, non è molto intenso. Non credo che questo sarà un problema per il presidente Putin, e che potrebbe diventare una questione prioritaria per lui. Ha altre questioni urgenti, di cui i cittadini russi sono ben consapevoli", ha osservato Peskov. (Rum)