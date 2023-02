Municipio Roma III: M5s, maggioranza Pd ormai allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma III "la maggioranza Pd è totalmente allo sbando". Lo affermano in una nota i consiglieri del Movimento 5 stelle nel Municipio Roma III, Dario Quattromani e Marina Battisti. "La prova provata è arrivata ieri in Consiglio municipale, a partire dalla discussione del question time riguardo alla riconsegna della Casa per la Ripartenza, l'immobile di proprietà comunale di via Lina Cavalieri 94 confiscato alla mafia e assegnato per scopi sociali al Municipio III - spiegano -. L'assessore Luca Blasi, da noi invitato a riferire in Aula, non si è presentato per l'ennesima volta: ma non solo, nell'ecatombe Pd al III Municipio la maggioranza si è confermata scollata e sfaldata, il presidente Marchionne si è dovuto astenere su un emendamento presentato da lui stesso perché non appoggiato neanche dai suoi, mentre l'assessore Blasi non ha la benché minima idea su cosa debba succedere nella Casa per la Ripartenza, un bene confiscato alla mafia che è stato già arredato e che entro dieci giorni dovrebbe tornare a disposizione del Municipio". (segue) (Com)