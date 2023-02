Municipio Roma III: M5s, maggioranza Pd ormai allo sbando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per concludere - aggiungono Quattromani e Battisti -, ieri la seduta del consiglio si è conclusa per la caduta del numero legale durante la votazione di un atto presentato dalla maggioranza stessa, che evidentemente non esiste più anche con la presenza dei vari consiglieri ribelli. La domanda che vorremmo porre alla cittadinanza del Municipio III è: come è possibile continuare a votare per questa pseudo-maggioranza che nemmeno riesce a garantire il numero legale nel parlamentino di piazza Sempione?". (Com)