Milleproroghe: Coronas (FI), buona notizia per balneari, sia punto di partenza

- Con il via libera al decreto Milleproroghe gli operatori balneari "possono tirare un sospiro di sollievo". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, Alessio Coronas. "Tirare un sospiro di sollievo: è quello che possono fare ora gli operatori balneari grazie al via libera al decreto Milleproroghe - spiega -. La proroga delle concessioni fino al 2024 e l'istituzione di un tavolo a Palazzo Chigi rappresentano, infatti, delle conquiste per tutto il comparto turistico balneare. Una buona notizia che arriva dopo mesi di dubbi sulle sorti del destino degli imprenditori del settore e che ha suscitato la soddisfazione delle associazioni di categoria. Ci uniamo a loro in questo festeggiamento - prosegue -, ma è bene sottolineare che il decreto debba rappresentare un punto di partenza e non un punto d'arrivo. E' proprio da qui che si dovrebbe pensare a interventi mirati al fine di proteggere i balneari, salvaguardando gli investimenti fatti finora e la programmazione futura. Evitando, in questo modo, che anni di sacrifici vadano poi a beneficio di qualcun altro. Il settore turistico balneare è il motore dell'economia della nostra città - conclude -. Un Comune costiero che ha il dovere di restare al fianco degli imprenditori del comparto, garantendogli le condizioni per operare, investire e svilupparsi. Un motore che deve essere costantemente alimentato e fatto funzionare al meglio delle sue possibilità".(Com)