Balneari: Turco (M5s), governo irresponsabile ci porta a scontro con Bruxelles

- Il decreto Milleproroghe "certifica ancora l'insipienza e l'irresponsabilità del governo Meloni, che ha deciso in modo perentorio di portarci verso un pericoloso scontro con Bruxelles e con ogni probabilità a una procedura d'infrazione. Sulla falsariga di quella che l'Ue ha avviato per il Portogallo. Tutto questo nella fase storica in cui l'Italia è chiamata a trattare con l'Ue sul Pnrr e su un nuovo Recovery fund per dare impulso alla transizione energetica. La proroga di un anno delle concessioni è un capolavoro di miopia, perché si bloccano gli investimenti e di conseguenza si fa arrestare ogni miglioramento in tema di offerta turistica. Un settore meritevole di certezze e norme chiare viene di fatto abbandonato, nell'illusione che lo status quo si possa protrarre all'infinito quando tutti sappiamo che non è così. Sorprende per incoerenza l'atteggiamento di Lega e Forza Italia, che solo a giugno scorso votarono il ddl Concorrenza per poi rimangiarsi tutto otto mesi più tardi. La classica inversione a U tipica dei partiti di centrodestra che in cambio non producono alcuna soluzione. La riforma messa a punto la scorsa estate era il giusto punto di equilibrio tra interessi diversi e contrapposti. Quello dello Stato, che finora ha incassato canoni risibili, quello degli imprenditori virtuosi, con il meccanismo delle tutele e degli indennizzi a carico del subentrante, quello dei lavoratori, con specifiche clausole sociali, nonché dei consumatori che avrebbero goduto di una maggiore qualità dei servizi a minor costo. Ora si arresta tutto, con una colossale presa in giro della maggioranza e del governo Meloni. Già, perché il nuovo sistema di gare pubbliche comunque arriverà, e questa battuta d'arresto genererà solo caos e frizioni con Bruxelles, proprio il contrario di ciò che serve ora al settore. Aver bloccato per qualche mese l'attuazione di una riforma, approvata da quasi tutte le forze politiche nella scorsa legislatura, rischia di penalizzare il paese e di contribuire ancora di più a isolare l'Italia nel contesto europeo". Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente M5s. (Com)