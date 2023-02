Foibe: Mattarella, sofferenza e dolore per molti anni rimossi e negati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasioni delle celebrazioni del "Giorno del Ricordo", al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato di quanto inflitto agli italiani di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia sotto l’occupazione dei comunisti jugoslavi: “Vessazioni e violenze dure, ostinate, che conobbero eccidi e stragi e, successivamente, l’epurazione attraverso l’esodo di massa. Un carico di sofferenza, di dolore e di sangue, per molti anni rimosso dalla memoria collettiva e, in certi casi, persino negato”. Come se “le brutali vicende che interessarono il confine orientale italiano e le popolazioni che vi risiedevano da secoli rappresentassero un’appendice minore e trascurabile degli eventi della fosca epoca dei totalitarismi o addirittura non fossero parte integrante della nostra storia”. (Rin)